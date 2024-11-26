İngiltere'de 3 yaşındaki hasta çocuklarını öldürüp evin bahçesine gömdüler

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İngiltere'de mide bulandırıcı olay...

Birmingham kentinde meydana gelen olayda, Tai ve Naiyahmi Yasharahyalah çiftinin oğulları Abiyah Yasharahyalah, birçok hastalıkla mücadele ediyordu.

Hayatı boyunca yaşamını sürdürmek için yardıma ihtiyaç duyacak engelli çocuğun ailesi, şeytani bir olaya imza attı.

Çift, artık bakmak istemedikleri çocuklarını hiçbir şekilde yemek ve su vermeyerek ölüme terk etti.

ENGELLİ ÇOCUĞU ÖLÜRÜP BAHÇEYE GÖMDÜLER

Kısa süre sonra açlıktan ölen 3 yaşındaki çocuğun cesedi, bizzat anne ve babası tarafından evlerinin arka bahçesine gömüldü.

Bahçeden gelen kötü kokuların ardından şikayet üzerine bahçeye gezen polis ekipleri, bebeğin cesedine ulaştı.

CESEDİ KOKU SAYESİNDE BULUNDU

Abiyah'ın ölüm nedeninin ağır beslenme yetersizliği, kemik kırıkları, raşitizm, kansızlık, büyüme geriliği, kemik deformiteleri ve diş hastalıkları olduğu belirlendi.

Ailenin hem kendilerini hem de oğullarını kasten "kronik yetersiz beslenme" durumuna soktukları ifade edildi.

MODERNLİĞİ REDDEDİYORLAR

Çiftin, "modern toplumu reddettikleri" ve bir karavana yerleşerek kendilerini ve Abiyah'ı sıkı bir vegan diyetle besledikleri ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerinde Yasharahyalah çiftinin, bebek maması ve buğday unu gibi birçok temel gıdayı içeren işlenmiş veya vitamin ve minerallerle güçlendirilmiş her türlü gıdayı tüketmeyi reddettiği ve kendilerini yoksulluğa, izolasyona ve sağlıksızlığa sürükledikleri ifade edildi.