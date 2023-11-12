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İngiltere'de 300 bin kişilik "ateşkes" yürüyüşü

İngiltere'de 300 bin kişilik "ateşkes" yürüyüşü İngiltere’nin başkenti Londra’da, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etmek adına 300 bin kişi bir araya geldi. Filistin destekçileri “acil ateşkes” sloganları attı.