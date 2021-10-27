Londra’da, 4 iklim aktivisti, iklim değişikliğini protesto etmek için İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na günler kala, İngiltere’nin başkenti Londra’daki iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binası önünde gösteri yaptı.

Göstericiler arasında bulunan 4 aktivist, bakanlığın binasına tırmandı.

Sabah saatlerinde başlayan gösteri, akşam saatlerinde olaysız bir şekilde dağılırken, binaya tırmanan aktivistler polis tarafından gözaltına alındı.

İNGİLTERE’NİN DESTEK VERDİĞİ KURULUŞLARA TEPKİ

Binaya tırmanan eylemcilerden biri olan Türk kökenli 26 yaşındaki Baran Ö. yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1.5 milyar pound destek verdiği kuruluşlara tepki olarak eylem gerçekleştirdiklerini belirtti.

İngiltere’de 4 iklim aktivisti, bakanlık binasına tırmandı VİDEO



“YARDIM YAPILAN KURULUŞLARIN SEKTÖRLERİ GEZEGENİMİZİ YOK EDİYOR”

Baran Ö., “Bugün 4 arkadaş İngiltere İçişleri binasına tırmandık. Aynı zaman da bu bina çevre, gıda ve kırsal işler departmanına da ev sahipliği yapıyor. Bugün buraya tırmanmamızın asıl sebebi ise İngiltere hükümeti, vergilerimizi kullanarak farklı kurumlara 1.5 milyar poundluk yardımlar yapıyor. Yardım yapılan bu kuruluşların bulunduğu sektörler ise gezegenimizi yok ediyor.'' dedi.