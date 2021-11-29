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    İngiltere'de 55 yaşındaki vatandaş, aşıyı reddedince hayatını kaybetti

    Aşının hayvanlar üzerinde denenmesini gerekçe olarak gösteren İngiliz vatandaş, yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Steel'in eşi, herkesi aşı olmaya çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 10:25
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    İngiltere'de 55 yaşındaki vatandaş, aşıyı reddedince hayatını kaybetti

    İngiltere'de aşı karşıtı Glynn Steel, koronavirüse yakalandı.

    Steel'in belirtileri soğuk algınlığıyla başladı ve 27 Ekim'de test sonucu pozitif çıktı.

    Yaşı ve aşı eksikliği nedeniyle durumu hızla kötüleşen Steel, eşi Emma'nın yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

    "KEŞKE AŞI OLSAYDIM"

    Yoğun bakımda iki hafta boyunca tedavilere yanıt vermeyen 54 yaşındaki Steel, hayatını kaybetti.

    İki doz aşısını yaptıran 50 yaşındaki Emma, kocasının son sözlerinde, "Hiç bu kadar hasta hissetmemiştim, keşke aşı olsaydım." dediğini belirtti. Şimdi "tek başına boş bir gelecekle" karşı karşıya kaldığını belirten Emma, herkesi aşı olmaya çağırdı.

    İngiltere de 55 yaşındaki vatandaş, aşıyı reddedince hayatını kaybetti #1

    AŞI HAYVANLARDA DENENDİ DİYE YAPTIRMADI

    Emma, Glynn Steel'in yaşadıklarını anlatırken, "Yaşam desteği başlamadan önce yoğun bakımdayken aşı için yalvardı ama çok geç olduğunu söylediler. Vegandı ve hayvanlar üzerinde denendiği için koronavirüs aşısını istemedi." dedi.

    "HER GECE AĞLIYORUM"

    Sun'ın haberine göre, eşinin ölümünden sonra günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Emma, "Her gece ağlıyorum. Sabahları gözyaşlarımın nehir gibi akmasına izin veriyorum. Gece ağlayarak uyanıyorum." ifadelerini kullandı.

    İngiltere de 55 yaşındaki vatandaş, aşıyı reddedince hayatını kaybetti #2

    İngiltere de 55 yaşındaki vatandaş, aşıyı reddedince hayatını kaybetti #3

    İngiltere de 55 yaşındaki vatandaş, aşıyı reddedince hayatını kaybetti #4

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