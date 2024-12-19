İngiltere'de 7 aylık oğlu küvette boğulurken telefonla oynayıp uyuyakaldı

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İngiltere'de meydana gelen bir olay bu kadar da olmaz dedirtti.

31 yaşındaki Danielle Massey'in 7 aylık bebeği küvette boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin küvette hareketsiz bir şekilde bulunduğunu, hastaneye kaldırılmak üzere helikoptere alınmasından kısa bir süre sonra öldüğünü bildirdi.

Tutuklanan annenin polis memuruna "Hepsi benim suçum. Bebeğimi ben öldürdüm" dediği aktarıldı.

OĞLU KÜVETTE BOĞULURKEN DAKİKALARCA TELEFONDA OYUN OYNAMAKLA SUÇLANDI

Anne Massey ise oğlu küvette boğulurken 26 dakika boyunca telefonda oyun oynamakla suçlanıyor.

BBC'nin aktardığına göre bebeğinin öldüğü gün esrar bulundurma ve adam öldürme suçlarını kabul eden Massey'in, suçunu kabul etme gerekçesini çürütmek için Teeside Crown Mahkemesinde bir dava sürecinden geçtiği belirtildi.

ÖNCE KOLTUKTAN DÜŞTÜ DEDİ

Kadın, çocuğunun ölümüne neden olan ihmalinin bebeğini koyduğu banyo koltuğundan kaynaklandığını söylüyor.

Anne Massey ilk başta, telefonundaki oyunlara dalmadığını bebeğinin koltuktan düşerek öldüğünü savundu.

SONRA UYUYAKALMIŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

İfadesini değiştiren Massey, o sırada astım krizi geçirdiğini ve nefesini toparlamaya çalışırken kanepede uyuyakalmış olabileceğine inandığını söylüyor.

Massey'in bebek ölmeden önce birkaç saat boyunca esrar içtiğini itiraf ettiğini söyleyen mahkeme savcısı, bu durumun kadının kanepede uyuyakalmasına neden olduğunu reddetti.

Öte yandan mahkeme Massey'in tutuklanmasına karar verdi.