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    İngiltere’de 70 yaşındaki bir dakikada 6 kez kaza yaptı

    Dönüş yaptığı sırada çöp kutusuna çarpan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek trafikteki ve park halindeki araçlara, son olarak da duvara çarptı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 11:42
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 12:19
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    İngiltere’de 70 yaşındaki bir dakikada 6 kez kaza yaptı

    İngiltere’nin Birmingham kentindeki Handsworth bölgesinde aracıyla sağa dönmeye çalışan 70 yaşındaki sürücü, çöp kutusuna çarptı.

    Panik olan sürücü, aracı geri hareket ettirerek park halindeki araca sürttü ve daha sonra yolun ortasında duran başka bir araca çarptı.

    GÖRDÜĞÜ TÜM ARAÇLARA ÇARPTI

    Daha da panik olan sürücü, hızla aracı ileriye doğru hareket ettirerek, daha önce çarptığı otomobilin arkasında bekleyen diğer otomobile de çarptı.

    İngiliz sürücü 1 dakika içinde 6 kaza yaptı İZLE

    HAFİF YARALANDI

    Bu sırada ilk çarptığı araçtan inen sürücünün uyarılarına rağmen aracı hareket ettiren yaşlı adam, kaldırıma çıkarak direğe çarptı ve son olarak da bir binanın duvarına çarparak durabildi.

    İngiliz medyası, 70 yaşındaki sürücünün hafif yaralandığını duyurdu.

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