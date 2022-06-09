Petrol
123.71
0.11%
Euro
18.573
0.97%
Dolar
17.2291
0.60%
Altın
1.023
0.27%
Borsa
2547
0.28%
Bitcoin
523.612
0.11%
BTXN Coin
11.06
-1.25%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında yeni rekor

    İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Son zamla birlikte benzin fiyatı 1.82, dizel akaryakıtın litresi ise 1.88 sterline’e yükselerek rekor seviyeye ulaştı.
    • 09.06.2022 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında yeni rekor

    Dünya genelinde Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle petrolün varil fiyatındaki fiyat artışı tüm akaryakıt ürünlerine yansıyor.

    Bu kapsamda İngiltere'de son zamanlarda hızla artan akaryakıt fiyatları rekor tazeledi.

    İngiltere'de yeni rekor

    Benzinin litre fiyatı 1.82 sterline, dizelin fiyatı ise 1.88 sterline yükseldi.

    Ortalama bir otomobilin yaklaşık 55 litrelik deposunu benzinle doldurmanın maliyeti ise ilk kez 100 sterlini geçti.

    Ayrıca fiyat karşılaştırma web sitesi PetrolPrices'e göre bazı petrol istasyonlarında benzinin litre başına 2 sterlinin üzerinde satışa sunulduğu aktarıldı.

    Dün bazı BP tesislerinde benzinin litre fiyatının 2.02 sterlinden satışa sunulduğu belirtildi.

    1 yılda yüzde 36 artış

    Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre petrol fiyatları son 1 yıl içinde ise yüzde 36 arttı. Petrol Perakendecileri Derneği, geçtiğimiz yıl benzinin litresinin yaklaşık 1.30 sterlin olduğunu belirtti.

    Hükümete destek çağrısı

    Sigorta şirketi (RAC) fiyatlardaki artışı "sürücüler için karanlık bir gün" olarak nitelendirirken, hükümetim duruma müdahale etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

    İlk kez 3 haneli rakama ulaştı

    RAC yakıt sözcüsü Simon Williams yaptığı açıklamada, "Yakıt fiyatları günlük bazda yeni rekorlar kırarken, ülkedeki ortalama büyüklükteki bir aile arabasını doldurma maliyeti ilk kez üç haneli rakamlara ulaştı" dedi.

    Williams hükümeti, yakıtta KDV indirimi de dahil olmak üzere sürücülere daha fazla mali destek sunmaya çağırdı.

    Mart ayında hükümetin sürücüleri artan maliyetlerden korumak için sunduğu 5 puanlık yakıt vergisi indiriminin artık "önemsiz" olduğunu söyleyen Williams, o zamandan bu yana akaryakıt maliyetlerinin 5 kat arttığını belirtti.

    Öte yandan dün başbakanlık sözcüsü, hükümetin fiyat artışları konusunda "muhtemel tüm seçeneklere bakmaya devam ettiğini" söylemişti.

    İngiltere de akaryakıt fiyatlarında yeni rekor #1


    İlginizi Çekebilir

    İzmir’de anne ve iki çocuğuna otomobil çarptı
    3. Sayfa

    İzmir’de anne ve iki çocuğuna otomobil çarptı

    Kadınlar rahim alındıktan sonra menopoza girer mi
    Sağlık

    Kadınlar rahim alındıktan sonra menopoza girer mi

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir