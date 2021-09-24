Ülkede akaryakıt sorununun ortaya çıktığı bir dönemde İngiliz sürücüler, istasyonlarda yoğunluğa neden oldu.

İngiltere'de ağır vasıta sürücülerinde yaşanan eksiklik, kendini göstermeye devam ediyor.

Boş market raflarına dair görüntülerin ardından bu kez panik alımları benzin istasyonlarında yaşanıyor.

İNGİLİZLER BENZİN İSTASYONLARINA AKIN ETTİ

İngiliz basınının paylaştığı görüntülerde, ülkenin farklı noktalarındaki istasyonlarda sürücüler, benzin alabilmek için yoğunluk oluşturdu.

Uzun araç kuyrukları kameraya yansırken, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps İngiliz halkından sakin olmasını istedi.

AĞIR VASITA SÜRÜCÜSÜ KITLIĞI YAŞANIYOR

Essex'teki bir istasyon, sabah saatlerinde dizelin sonuna geldiğini duyurdu. Shapps, ağır vasıta sürücüsü kıtlığını çözüme kavuşturmak için çalışacağını söyledi.

YÜKSEK MAAŞA RAĞMEN SORUN ÇÖZÜLEMEDİ

Shapps ayrıca, nakliye firmalarının sektörü bırakan sürücülerin geri dönmesini sağlamak için yıllık yüksek miktarlarda maaş teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Buna göre önerilen miktarın aylık yaklaşık 6 bin 600 sterlin (yaklaşık 80 bin TL) düzeyinde olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de akaryakıt kuyruğu ViDEO

İNGİLTERE'DE KRİZE HAZIRLIK

İngiltere'de bakanların, ciddi bir kriz karşısında akaryakıt tankerlerini kullanmak zorunda kalmaları durumunda askerleri beklemeye almak için planlar hazırladığı söyleniyor.

BBC'de katıldığı programda konuya ilişkin sorulan bir soruya Bakan Shapps, "Eğer gerçekten yardımcı olabilecekse, onları getireceğiz." dedi.

HALKA ÇAĞRI: PANİK YAPMAYIN

Ancak insanlardan satın alma konusunda paniğe kapılmamalarını isteyen Shapps, "Tavsiyem normal şekilde devam etmek olacaktır ve BP de bunu söylüyor." diye konuştu.

İŞ İLANI AÇTILAR

Bu arada Mail'in haberine göre, Lincolnshire'daki bir sebze firması saatte 30 sterlin, yılda yaklaşık 62 bin sterlin gelir sağlayacak pozisyonla ilgili ilan açtı.