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    İngiltere'de artan yakıt maliyeti, sağlık çalışanlarını etkiledi

    Sağlık görevlileri, benzin fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Yapılan açıklamada, "Petrol fiyatlarındaki artış, seyahat etmek zorunda olan çalışanlar üzerinde büyük etki oluşturuyor" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 17:53
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    İngiltere'de artan yakıt maliyeti, sağlık çalışanlarını etkiledi

    Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi, İngiltere'deki akaryakıt istasyonlarında da kendini hissetiriyor.

    Ülkede benzinin litre fiyatı 1.82 sterline yükselirken, dizelin fiyatı ise 1.88 sterlin olarak yukarı yönlü güncellendi.

    Yükselen fiyatlar, araç depolarını vurdu

    İngiltere'de artan akaryakıt fiyatları, sağlık sektörü çalışanlarını olumsuz etkiliyor.

    Düşük ücretli sağlık ve bakım çalışanları, işe gitmek için arabalarına benzin dolduramayacaklarını söylüyor.

    "İşlerini yapmaya güçleri yetmeyecek"

    Kamu hizmetleri sendikası Unison'un Genel Sekreter Christina McAnea, bazı üyelerinin önümüzdeki aylarda, geçim maliyetlerinin artması nedeniyle muhtemelen greve gideceğini belirtti.

    Karara gerekçe olarak, "Petrol fiyatlarındaki artışlar, seyahat etmek zorunda olan çalışan insanlar üzerinde büyük etki oluşturuyor. Toplum sağlığı çalışanları, bakım çalışanları ve sosyal hizmet uzmanları, artık işlerini yapmaya güçleri yetmeyeceklerini söylüyor." ifadelerine yer verildi.

    "İnsanlar, kamu hizmetlerinden ayrılıyor"

    Arabalarını dolduracak ve işlerini yapacak paraları olmadığı için telefon etmeyi tercih eden insanlar duyduklarını dile getiren McAnea, "Giderek daha fazla insan, yerel yönetimlerde bile kamu hizmetlerinden ayrılıyor. Yerel yönetimde büyük boşluklar var." dedi.

    İngiltere de artan yakıt maliyeti, sağlık çalışanlarını etkiledi #1

    İngiltere için ekonomik büyüme uyarısı

    Guardian'ın haberine göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İngiltere'de ekonomik büyümenin gelecek yıl durma noktasına gelebileceği konusunda uyardı.

    Öte yandan İngiltere'de bakanların, önümüzdeki haftalarda hemşireler de dahil olmak üzere bir dizi kamu sektörü için ödeme anlaşmaları açıklaması bekleniyor.


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