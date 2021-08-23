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İngiltere'de aşı karşıtları, medya kuruluşlarının bulunduğu binaya girdi
- AA & Ensonhaber
- 23.08.2021 - 17:44
- Güncelleme : 23.08.2021 - 18:07
İngiltere'de medya kuruluşları, koronavirüs aşısı ve aşı sertifikası karşıtlarının hedefi olmaya devam ediyor.
Geride bıraktığımız haftalarda BBC binasına girmeye çalışan aşı karşıtları, bu kez ITV ve TRT World gibi birçok medya kuruluşuna ev sahipliği yapan binaya baskın düzenledi.
MEDYA BİNASINA BASKIN YAPTILAR
Başkent Londra'da Grays Inn yolunda yer alan Independent Television News (ITN) binasına giren çok sayıda göstericiyle polis arasında gerginlik yaşandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisle göstericiler arasında itiş kakış yaşandığı ve polisin sert müdahalede bulunduğu görülüyor.
İngiltere'de aşı karşıtları, medya kuruluşlarının bulunduğu binaya girdi ViDEO
PERSONELE ÇAĞRI: UZAK DURUN
ITN'den yapılan açıklamada; ITV News, Channel 4 News ve 5 News için çalışanlar da dahil olmak üzere personele ya içeride kalmaları ya da binadan uzak durmaları tavsiye edildi.
LONDRA'DA YÜKSEK GERİLİM
Binanın dışında bekleyen çok sayıda aşı karşıtı da baskın sırasında içerideki göstericilere destek verdi. Independent'ın haberine göre, aşı karşıtı protestocular, "Çocuklarımız için geliyorlar" diye bağırdı ve polis memurlarına maskelerini çıkarmaları çağrısında bulundu.
POLİS DEVREYE GİRDİ
Londra Metropolitan Polisi de yaptığı açıklamada, binanın güvenlik personeliyle temasa geçildiğini ve binaya yasa dışı yollardan girenlerin uzaklaştırıldığını belirtti. Kimsenin gözaltına alınmadığı kaydedildi.