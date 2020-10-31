İngiltere’de balet ve balerinler dansa da 'sosyal mesafe' koydu

Birmingham Kraliyet Balesi'nin direktörü balet Carlos Acosta, bale dansçılarının temasını azaltacak “sosyal mesafeli tütü" üretti.

Tüm dünyayı etkisi altında alan, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını, yaşam tarzını ve hatta sanattaki alışkanlıkları da değiştirmeye devam ediyor.

İngiltere’de Birmingham Kraliyet Balesi’nden balet Carlos Acosta tarafından, bale dansçılarının gösterisi sırasında teması azaltacak ‘sosyal mesafeli tütü" üretildi.

UZAK TUTUYOR, TEMASI AZALTIYOR

Acosta’nın esinlendiği sosyal mesafeli tütü, dansçıları koronavirüs mesafe kurallarına uyacak kadar uzakta tutarak teması azaltıyor.

Yaklaşık 1 metre çapında olan tütüyü giyen dansçılar, gösteri sırasında birbirleriyle teması bale eteğiyle azaltıyor.

19'UNCU YÜZYILDAN ESİNLENDİLER

Balet Acosta, sosyal mesafeli tütü için “Başladığımızda, kimsenin birbirine dokunmayacağı bir kıyafet istedik ve böylece dansçılar statik olmayan ancak sürekli hareket eden ve farklı şekiller yaratan uzun kıyafetler giyecekler.” dedi.

Acosta, sosyal mesafeli bale eteklerini tasarlarken 19’uncu yüzyılda kadınların Avrupa’da giydiği kabarık eteklerden esinlendiklerini belirtti.