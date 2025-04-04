Haber Merkezi

İngiltere'de yaşayan Natasha Emeny isimli kadın, sosyal medyada paylaştığı video ile milyonlara ulaştı.

Genç kadın, 1 Nisan günü evinin oturma odasına gittiğinde çocuğunun bir şeyler yediğini gördü.

Çocuğunun yemek yediği kaptan şüphelenen anne, yaklaştığında endişe verici bir manzara ile karşılaştı.

DEDESİNİN KÜLLERİNİ YEDİ

Natasha, 1 yaşındaki oğlu Noah'ın, televizyon sehpasına koyduğu babasının küllerini yediğini fark etti.

Kadın, çamaşırları kirliye atmak için kısa bir süreliğine üst kata çıktığını, geri döndüğünde ise oğlu Noah’ı “küllerle kaplı bir halde” bulduğunu söyledi.

Emeny, oğlunun bilmeden babasının küllerini yediğini anladığını anlattı.

"1 NİSAN ŞAKASI"

The New York Post’un haberine göre, oğlunun ağzı ve üstü kül kaplı halini kayda alan anne, videoyu “Oğlunuz babanızı yediğinde” ifadesiyle takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu video, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Bir kişi, “Lütfen bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu söyleyin” diye yazdı. Emeny ise buna yanıtında, “Keşke öyle olsaydı” ifadelerini kullandı.

"BABAM KAHKAHA ATARDI"

Küçük çocuğun külleri yediği için herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı da ifade edilirken anne, doktorlarla konuyla ilgili iletişime geçtiğini, onların da kendisine “Oğlunuza biraz su verin, iyi olacaktır” dediğini anlattı.

Emeny, babası hayatta olsaydı onun da bu duruma güleceğini söyleyerek, “O da bunun karşısında kesinlikle kahkaha atardı; kara mizahı severdi.” dedi.