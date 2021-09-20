İngiltere'de bebek kıtlığı tehlikesi

Ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı 1,58'e geriledi. Açıklamada, duruma ilişkin "Ekonominin üretim kapasitesi üzerinde olumsuz etki yapacak" denildi.

İngiltere, uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açabilecek "bebek kıtlığı" tehlikesini konuşuyor.

Düşünce kuruluşu Sosyal Piyasa Vakfı (SMF) konuyla ilgili çalışma yürüttü.

Buna göre, İngiltere ve Galler'deki doğum oranı, 1964'te kadın başına düşen çocuk sayısının ortalama 2,93 olduğu zirveye ulaştı.

KADIN BAŞINA ÇOCUK SAYISI 1,58'E GERİLEDİ

Ancak geçen yıl, bu sayı 1,58'e düşerek, nüfus oranını sabit tutmak için gereken 2,1'in altında kaldı. Hatta oran, İskoçya'da 1,29'a kadar geriledi.

Bu durumun ileride çalışma çağındaki yetişkin sıkıntısına yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, "Şu anda her 10 çalışandan yaklaşık 3'ü 65 yaş üstünde. Ancak gelecek 10 yılda bu oran 3,5'e yükselecek ve 2060'larda da sayı 4'e çıkacak." ifadesi kullanıldı.

"ÜRETİM KAPASİTESİNİ ETKİLEYECEK" YORUMU

İngilizlerin dörtte birinin 2050 yılına kadar 65 yaşın üzerinde olacağı tahminine yer verilen raporda, "Çalışan nüfusun daha düşük ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan kesimin daha yüksek olduğu bu kombinasyon, ekonominin üretim kapasitesi üzerinde açıkça olumsuz bir etki yapacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

"FRANSA GİBİ DOĞRUDAN TEŞVİK VERELİM"

"Bebek kıtlığının" uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, doğumların artırılması için Fransa gibi bazı ülkelerde ebeveynlere doğrudan teşvik ödemesi yapıldığına dikkat çekildi.