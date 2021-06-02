İngiltere'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Hyde Park'ta oturan bir genç, kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Bıçaklı saldırganlar genci darbettikten sonra bıçakladı. Kavga anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da kalabalık bir grup, Hyde Park'ta oturan 17 yaşındaki gence saldırdı.

Saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, park bir anda savaş alanına döndü.

Palaya benzer bıçaklar taşıyan saldırganlar, yumruk ve tekmelerle genci darbetti, ardından bıçakladı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYINLADI

Olay anları, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yere düşen gencin saldırganlar tarafından tekmelendiği görüldü.

Ayrıca parktaki diğer kişilerin panik içinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Görüntüler, kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.