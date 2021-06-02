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- İngiltere'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
İngiltere'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
- İHA
- 02.06.2021 - 13:57
- Güncelleme : 02.06.2021 - 15:41
İngiltere’nin başkenti Londra’da kalabalık bir grup, Hyde Park'ta oturan 17 yaşındaki gence saldırdı.
Saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, park bir anda savaş alanına döndü.
Palaya benzer bıçaklar taşıyan saldırganlar, yumruk ve tekmelerle genci darbetti, ardından bıçakladı.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYINLADI
Olay anları, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yere düşen gencin saldırganlar tarafından tekmelendiği görüldü.
Ayrıca parktaki diğer kişilerin panik içinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Görüntüler, kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı.
İngiltere'de bıçaklı kavga: 1 yaralı VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.