İngiltere’de biyogaz tesisine yıldırım düştü: Patlama meydana geldi Oxfordshire kenti yakınlarındaki biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama yaşandı. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

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İHA

İngiltere’nin Oxfordshire kenti yakınlarındaki Severn Trent Green Power adlı biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama yaşandı.

Biyogaz tankına yıldırım düştü

Patlama geceyi gündüze çevirirken, bölge sakinleri paniğe kapıldı. Severn Trent Green Power tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.20 sularında Yarnton’daki Cassington AD tesisindeki bir biyogaz tankına yıldırım düşmesi sonucu patlama yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede güvenliğini sağlamak için acil durum hizmetleriyle birlikte çalışıldığı ve ilerleyen saatlerde olayla ilgili daha fazla bilginini kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Elektrik kesintileri yaşandı

Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Bölge sakinleri Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood'da elektrik kesintileri olduğunu bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)