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    İngiltere'de Boris Johnson'ın koltuğu için 8 aday yarışacak

    İngiltere'de Boris Johnson'ın koltuğu için 8 aday yarışacak

    İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından yerine geçecek isim için 8 aday mücadele edecek.
    • 13.07.2022 - 00:55
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 00:56
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    İngiltere'de Başbakan Boris Johnson Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

    Partideki liderlik sürecini yöneten 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, Johnson'ın yerini almak için milletvekillerinin yaptığı oylama sonucu 8 adayın bir sonraki turda yarışacağını belirtti.

    8 aday öne çıktı

    Brady, en az 20 milletvekilinin desteğini alarak bir sonraki tura kalan adayların Kemi Badenoch, Suella Braverman, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Tom Tugendhat, Liz Truss ve Nadhim Zahawi olduğunu duyurdu.

    Bugünkü oylamayı geçen 8 aday, yarın TSİ 15.30-17.30'da yapılacak ilk oylamaya katılacak ve bu kez de en az 30 milletvekilinin oyunu almak için yarışacak.

    Başbakan ve parti lideri seçilecek

    Bir sonraki oylama ise perşembe günü yapılacak ve ihtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz Pazartesi günü bir oylama daha yapılacak.

    Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

    Böylelikle, Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

    İngiltere de Boris Johnson ın koltuğu için 8 aday yarışacak #1

    Eski Sağlık Bakanı Javid, liderlik yarışından çekildi

    Öte yandan, Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Brady'nin adayları duyurmasından çok kısa bir süre önce eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti liderlik yarışından çekildiğini duyurdu.

    Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da gün içerisinde yarıştan çekildiğini açıkladı ve eski Maliye Bakanı Sunak'ı destekleyeceğini bildirdi.

    İngiltere de Boris Johnson ın koltuğu için 8 aday yarışacak #2


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