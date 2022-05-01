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    İngiltere'de çarşaf yıkama sıklığıyla ilgili araştırma yapıldı

    Çarpıcı sonuçlar ortaya çıkaran anket, bekar erkeklerin yarısının aylarca çarşaf yıkamadığını söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 09:55
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    İngiltere'de çarşaf yıkama sıklığıyla ilgili araştırma yapıldı

    İngiltere'de yapılan araştırma, yatak çarşaflarının hangi zaman aralığında yıkandığını gözler önüne serdi.

    Anket, 2 bin 250 İngiliz yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    Çarşaf yıkama sıklığı araştırıldı

    Bekar erkeklerin neredeyse yarısı, çarşaflarını dört aya kadar yıkamadıklarını söyledi. Yüzde 12'lik kesim, hatırladıklarında çarşaf yıkadıklarını itiraf etti.

    Bekar kadınların daha sık çarşaf değişikliği yaptığı belirtilirken, bu kesimin yüzde 62'si çarşaflarını iki haftada bir temizlediğini kaydetti.

    "Her birimizi etkiliyor"

    Ülkede yaşayan çiftlerin ise her üç haftada bir çarşaflarını yıkadığını söylediği belirtildi.

    BBC'nin aktardığı haberde, "Bazıları bunu herkesin önünde tartışılmayacak bir konu olarak düşünebilir, ancak bu her birimizi etkileyen bir konu." denildi.

    "Çarşafların içine giren ter..."

    Psikolog, sinirbilimci ve uyku uzmanı Lindsay Browning, BBC Radio 1'e verdiği demeçte, çarşafların haftada bir veya en fazla iki haftada bir değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

    Görüşüne gerekçe olarak Browning, "Çarşafların içine giren ter, onları sadece iğrenç kokmakla bırakmıyor, aynı zamanda tıkalı hale getiriyor." diye ekledi.

    İngiltere de çarşaf yıkama sıklığıyla ilgili araştırma yapıldı #1


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