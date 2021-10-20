İngiltere'de CNN muhabiriyle hindilerin eğlenceli anları

Lojistik krizi yaşanan İngiltere'yi nasıl bir Noel'in beklediğini anlatmak için hindi çiftliğine giren CNN muhabiri, eğlenceli anlar yaşadı.

CNN muhabiri, ülkedeki krizle ilgili bir haber sunmak için İngiltere'nin güneyinde bulunan bir hindi çiftliğine girdi.

HİNDİLER, MUHABİRİ GAGALADI

Lojistik krizi yaşanan İngiltere'yi nasıl bir Noel'in beklediğini aktaran muhabir, hindilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hindiler, muhabirin montunun ceplerini gagalamaya başladı.

"ALKIŞLARSANIZ ÇOK SESLİ VOKAL YAPIYORLAR"

Spiker "Hindiler cebinde ne varsa almak istiyor, orada yiyecek bir şey mi var?" diyerek güldü. Muhabir ise, hindilerin bir özelliğini canlı yayında ifşa etti. "Bu hindiler çok eğlenceli, alkışlarsanız çok sesli vokal yapıyorlar" diyen muhabir, kısa bir gösteri yaptı.

Muhabirle hindilerin yaşadığı o eğlenceli anlar, canlı yayına yansıdı.

İngiltere'de hindi çiftliğinde eğlenceli anlar VİDEO