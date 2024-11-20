İngiltere'de çocukları tartışan veliler birbirine girdi

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde ilginç bir olay yaşandı.
Darlaston kentindeki Pinfold Street İlkokulu'nda 3 öğrenci kavga etti.
Çocuğunu okuldan almaya gelen anne kızının yüzündeli tırnak izini görünce kendini kaybetti.
3 VELİ BİRBİRİNE GİRDİ
İlkokulun bahçesinde kızının kavga ettiği öğrenciyi arayan anne, küçük kızın annesini görünce ona saldırdı.
Daha sonra diğer velinin karıştığı kavga kısa sürede büyüdü.
PARMAĞINI ISIRIP SAÇINI YOLDU
Kavga sırasında aşırı öfkelenen bie veli, diğerinin parmaklarını ısırarak saçlarını yoldu.
Diğer velinin ise üstüne çıkan kişiyi yumrukladığı sırada çevredeki veliler kadınları ayırmaya çalıştı.
SERBEST BIRAKILDILAR
İngiltere polisi öğretmenin ihbarı üzerine 3 veliyi gözaltına aldı.
ifade veren üç kadın daha sonra serbest bırakıldı.
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