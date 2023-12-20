İngiltere'de devrilen arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular Devrilen araçla karşı karşıya kalan anne ve kızı, ölümle burun buruna geldi. Kaza ve son anda yaşanan mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı.

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ensonhaber.com

İngiltere'de devrilen araba, yürekleri ağza getirdi.

Batı Midlands bölgesinde yaşanan kazada, bebeğiyle birlikte yolda ilerleyen kadın, kontrolden çıkan aracı son anda fark etti.

Aracın kendilerine doğru gelirken devrildiğini gören kadın, bebeğiyle arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Ölümle burun buruna geldiler

Annenin, kucağında kızıyla birlikte yaşananları şaşkınlıkla izlediği görüldü. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücünün ise araçtan fırlayarak yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Görgü tanıklarından biri, "İşletme çalışanımız şoföre yardım etti, yüzü kanıyordu." dedi.

"Nasıl ölmediler bilmiyorum"

Başka bir tanık da "Nasıl ölmediler ya da ciddi şekilde yaralanmadılar bilmiyorum. Kız çocuğunun bacağı yaralandı. Annesi de tahmin edebileceğiniz üzere travma geçirdi." ifadelerini kullandı.

Kaza anı kamerada

Görüntülerde, arabanın elektrik direğine çarpıp kaldırıma devrilme anları kaydedildi.

Daha sonra kazanın yaşandığı yere gelen ambulans, burada yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.