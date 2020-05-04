İngiltere'de 'dünyanın en zengin' aileleri araştırması

Araştırmada, yaptığı israflarla sık sık gündeme gelen Suudi Arabistan Krallığı'nın servetinin, yaklaşık 1 trilyon sterlin ile İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 16 kat daha zengin olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de "dünyanın en zengin" kraliyet ailelerinin servetlerine ilişkin araştırma sonucu açıklandı.

Araştırmada, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin serveti yaklaşık 68 milyar sterlinle, dünya genelinde beşinci sırada yer aldı.

Suudi Arabistan’ı yöneten Suud Kraliyet Ailesi'nin serveti ise diğerlerini geride bıraktı.

16 KAT DAHA FAZLA

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve ailesinin 68 milyarlık servetinin çoğu miras ve yatırımlardan geliyor. Ancak bu servet, Suudi Arabistan'ı yöneten kraliyet ailesi Suud Hanedanı'nın servetiyle kıyaslandığında ortaya çarpıcı sonuç çıkıyor.

Suud Ailesi’nin servetinin yaklaşık 1 trilyon sterlin yani İngiliz Kraliyet Ailesi'nin zenginliğininden 16 kat fazla olduğu tahmin ediliyor.

EN İSRAFLI PRENS SELMAN

Suud Ailesi’nin en fazla para harcayan kişisi olarak, Veliaht Prens Muhammed bin Salman gösteriliyor. Prens’in çok pahalı bir sanat merakı olduğu, Leonardo Da Vinci’nin 360 milyon sterlin değerindeki tablosuna sahip olduğu belirtiliyor. Suud Ailesi'nin servetinin değeri, tam olarak ölçülemiyor.