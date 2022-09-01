İngiltere'de etnik azınlıklar 'kurumsal ırkçılıkla' başa çıkamıyor

Londra'da yapılan bir anket sonucuna göre, etnik azınlıklar yaşadıkları olumsuz söylemlerden dolayı işsiz kalmayı göze alıyor.

İngiltere'de İşçi Sendikası Kongresi (TUC), ülke genelinde ırkçılığın ulaştığı seviyeyi gözlemlemek amacıyla bir anket yaptı.

Ankete, 1750 siyahi ve diğer etnik azınlıklardan çalışan katıldı.

'4'te 1'inden fazlası ise alay, ırkçı şakalar, klişe' ifadelere maruz kalıyor

Yapılan araştırmaya göre, siyahi ve diğer etnik kökenlere sahip 5 işçiden 2'si, son beş yılda çalıştığı iş yerinde kurumsal ırkçılıkla karşı karşıya kaldı.

Ankete katılanların 4'te 1'inden fazlası ise alay, ırkçı şakalar, klişe ifadeler ve görünüşleri hakkında yapılan yorumlardan etkilendi.

Irkçı söylemler işten ayrılmaya sebep oldu

Öte yandan her 5 işçiden 1'i, kendilerine yönelik veya yanlarında ırkçı sözler sarf edildiğini ve görünüşleri nedeniyle iş yerinde zorbalığa veya tacize uğradıklarını dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 38'i iş yerlerinde tacizin en yaygın failinin "iş arkadaşları" olduğuna işaret ederken, yüzde 17'si ise doğrudan "yönetici veya yetkiye sahip kişiler" olduğuna dikkati çekti.

Söylemler iş yerine güveni azaltıyor

13 çalışandan 1'i (yüzde 8) yaşadıkları ırkçılık nedeniyle işini bıraktı ve 3'te 1'inden fazlası (yüzde 35) en son yaşadığı ırkçı olayın kendilerini iş yerinde daha az güvende hissetmelerine neden olduğunu bildirdi.

İşverenlere bilgi verilmiyor

Irkçı tacize uğrayanların büyük çoğunluğu işverenlerine bildirmiyor TUC, yüz binlerce siyahi ve etnik azınlık çalışanın, iş yerinde ırkçı muamele, zorbalık ve ayrımcılık riski altında olabileceği konusunda uyardı ve tacize uğrayan kişilerin büyük çoğunluğunun bunu işverenlerine bildirmediğini açıkladı.

Ankette, bunun nedeninin, büyük ölçüde ciddiye alınmama korkusu veya iş arkadaşlarıyla çalışma ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda yaşadıkları endişeler olduğuna dikkat çekildi.

"Irkçılığın hala kimin işe alınacağını, işten çıkarılacağını belirlemesi utanç verici"

O'Grady, anketin, İngiltere'de işçilerin karşılaştığı muazzam yapısal ve kurumsal ayrımcılığa ışık tuttuğunu belirterek,"2022'de ırkçılığın hala kimin işe alınacağını, eğitileceğini, terfi ettirileceğini ve kimin rütbesinin düşürülüp işten çıkarılacağını belirlemesi utanç verici." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde 3,9 milyon siyahi ve diğer etnik azınlıklardan çalışanı bulunan TUC, yüz binlerce işçinin bildirilmeyen ayrımcılığa maruz kalabileceğini belirtti.