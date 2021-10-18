İngiltere’de, evsiz gençlerin sayısı arttı

Son 5 yılda, İngiltere’de evsiz gençlerin sayısı yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Yaşanan durumdan en fazla etkilenen kesimin, siyahi vatandaşlar olduğu belirtildi.

İngiltere'de genç evsizlere yardım amacıyla kurulan Centrepoint Vakfı, ülkede 2016-2017 tarihleri arasında 86 bin gencin evsiz veya evsiz kalma risk altında olduğunu açıkladı.

Vakıf, bu rakamın 2019-2020'de yaklaşık yüzde 40 artarak 121 bine yükseldiğini belirtti.

Yapılan araştırma neticesinde, ülkede evsiz veya evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısının, üç yılda 35 bin arttığı belirtildi.

EN FAZLA SİYAHİLERİ ETKİLEDİ

Konuya ilişkin haber yapan The Guradian gazetesinde, bu durumdan en fazla siyahilerin etkilendiği belirtildi.

YARDIM HATTINA REKOR ÇAĞRI

Centrepoint Yöneticisi Seyi Obakin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana, vakfın yardım hattının rekor sayıda çağrı aldığını vurguladı.

Genç evsizlerin durumunun daha da kötüleşeceğinden endişe ettiğini dile getiren Obakin, artışı, akıl sağlığı sorunları ve yüksek işsizliğe kadar, gençleri orantısız şekilde etkileyen çoklu krizlere bağladı.

“GENÇLERİN BEŞTE ÜÇÜ ETNİK OLARAK FARKLI GEÇMİŞLERDEN”

Genç siyahi İngilizlerin ise bu artıştan en fazla etkilendiğine işaret eden Seyi Obakin, şu sözleri kaydetti:

"Verilerimizden, Centrepoint'ten yardım arayan gençlerin yaklaşık beşte üçünün etnik olarak farklı geçmişlerden geldiğini biliyoruz. Resmi evsizlik istatistiklerinde siyahi hanelerin sayısının yüksek olması şaşırtıcı değil. Ancak bu durum, buna müsamaha göstermemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bir ev olmadan, çocukların gelişimi ve eğitim kazanımları zarar görür ve iş bulmak, sağlıklı kalmak veya insanların gelişmesini sağlayan ilişkileri sürdürmek zorlaşır."