İngiltere'de Filistin'e destek yürüyüşü: Gazze'de soykırım var! İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Caddesi'ne yürüdü.

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AA

Aymaz İsrail devleti, ABD ve Batı ülkelerinin desteğini de alarak Filistinlilere yönelik yine katliama başladı.

7 Ekimde başlayan abluka altındaki Gazze bombardımanı 15 gündür devam ediyor.

Bu hastane-cami-kilise ayırt etmeyen bombardımanda şimdiye kadar 4 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de tam bir insanlık dramı yaşanırken İsrail'in bu katliamı vicdanı olan herkesin kanını donduruyor.

Bu kapsamda dünyanın muhtelif noktalarında Filistin'e destek protestoları yapılıyor.

İngiltere Filistin'e destek için sokakta

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, İngiltere'de de sokaktaydı.

Göstericiler öğle saatlerinde başkent Londra'nın simge mekanlarından Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin’le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Gazze'de soykırım var"

"Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra Marble Arch'tan Başbakanlığa yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, İngiliz hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Filistin yanlısı göstericiler, İsrail’in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti.

"Filistin bayrağı sallamak yasal olmayabilir"

Öte yandan, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, 11 Ekim'de ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklaması, göstericilerin binlerce Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmasına engel olamadı.

Yürüyüşün ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Caddesi'nde kurulan platformda konuşmalar yapılacak.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

4 bin 385 kişinin öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)