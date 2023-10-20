İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, BBC'yi İngiltere Başbakanı Sunak'a şikayet etti Herzog, İngiltere Başbakanı Sunak'a İngiliz yayın organı hakkındaki şikayetini iletti. BBC yayınına müdahale edilmesini isteyen İsrail Cumhurbaşkanı, bu talebine karşılık bulamadı.

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AA & Ensonhaber

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'i ziyaret etti.

Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.

İkilinin görüşmesine, İngiliz yayın organı BBC hakkında yaşanan diyalog damga vurdu.

Herzog, yayın politikasını değiştirmesini istediği BBC'den, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını talep etti.

BBC'ye müdahale edilmesini istedi

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben şunları söyledi:

Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var.



Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı.

"Tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı"

Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz.

Talebine karşılık bulamadı

Sunak görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermedi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Hastane saldırısına BBC yorumu: Doğrulayamadık

BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketi'ni itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.