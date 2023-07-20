İngiltere'de göçmenler için yüzen hapishane: Bibby Stockholm İngiltere'de hükümetin göçmenleri içinde tutacağı gemi 'Bibby Stockholm' ülkenin güneyindeki Dorset'e ulaştı. Göçmenler geminin içinde, bir araba park alanından daha küçük alanlarda tutulacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Dünya genelinde ülkeler, kendi yöntemleriyle düzensiz göçle mücadele etmeye çalışıyor. Türkiye sığınmacılar konusunda yapıcı tedbirler almaya çalışırken bazı ülkeler ise insanlık dışı yaptırımlarını sürdürüyor. İngiltere'de kaçak göçmenlerin içinde tutulacağı gemi Bibby Stockholm Dorset'e ulaştı. 500 sığınmacı barınacak Göçmen yanlısı ve karşıtı protestocu grupları, 500 sığınmacıyı barındıracak gemi Portland Limanı'na çekilirken rıhtım kenarında toplandı. İki gemi daha gelecek Sky News'te yer alan habere göre, Başbakan Sunak'ın sığınmacıları barındıracağını söylediği iki gemi daha bölgeye geldi ancak yer bulamadı. İngiltere hükümeti eski askeri üsler dahil olmak üzere alternatif konaklama yerleri kullanarak otel faturalarının maliyetini düşürmeye çalışıyor. Göçmenler Ruanda'ya gönderilecek İngiltere'de hükümet, düzensiz göçü engellemek için geçen aylarda Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nı duyurmuştu. Tasarı yasalaşırsa ülkeye giren düzensiz göçmenler sığınma talebinde bulunamayacak ve kısa sürede sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilenler güvenliyse kendi ülkelerine, değilse güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere gönderilecek. İngiltere hükümeti, Ruanda'yla bu kapsamda bir anlaşma imzalamıştı.