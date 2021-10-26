Marketin girişinde güvenlik görevlisi, siyahiyi yumrukla hedef aldı. Saldırı anı, kameraya yansıdı.

İngiltere'de siyahi adam, güvenlik görevlisinin saldırısına uğradı.

Essex'te yaşanan olayda, bir süpermarkete girmek isteyen kişi, karşısında güvenlik görevlisini buldu.

YUMRUKLU SALDIRIDA YERE YIĞILDI

Görevli, yumrukladığı siyahi adamın bayılmasına yol açtı. Bir anda yere yığılan adam, güvenlik görevlisi tarafından yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırının hedefindeki kişi, kendi imkanlarıyla ayağa kalkmaya çalışsa da başaramadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

O sırada marketten çıkan bir müşteri, siyahi adamın ayağa kalkmasına yardım etti.

İngiltere'de güvenlik görevlisi siyahi adamı tek yumrukla bayılttı ViDEO

İNGİLİZ BASINI SALDIRININ NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Daily Mail'in haberine göre, siyahi adamın kendisine yönelik saldırıyı kışkırtıp kışkırtmadığı bilinmiyor.

Essex polisinin, yaşananlara ilişkin açıklama talebini geri çevirdiği kaydedildi.