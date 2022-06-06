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    İngiltere'de, haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot uygulama başladı

    Ülkede, 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılarak, 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot uygulama başlatıldı.
    • 06.06.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:36
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    İngiltere'de, haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot uygulama başladı

    İngiltere’de, haftada 4 gün çalışma denemeleri başladı…

    Ülkede kar amacı gütmeyen 4 Day Week Global adlı kuruluş tarafından, pilot uygulama başlatıldı.

    Uygulama kapsamında, 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltıldı.

    Maaşlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği öğrenildi.

    İskoçya ve İspanya da deneyecek

    AA’nın haberine göre; haftada 4 gün çalışma denemesi kapsamında çalışanların refahı ve iş verimliliğinin yanı sıra uygulamanın çevre ve cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri ölçüleceği, deneme sonuçlarının ise Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılar tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

    İskoçya ve İspanya'da da bu yıl içinde benzer bir deneme başlatılacak.

    İngiltere de, haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot uygulama başladı #1

    “Rekabet için yeni sınır, yaşam kalitesidir”

    4 Day Week Global'in Üst Düzey Yöneticisi Joe O'Connor, İngiltere'de başlatılan pilot uygulamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Kovid-19 salgınını geride bırakırken, giderek daha fazla şirket bunun farkına varıyor. Rekabet için yeni sınır, yaşam kalitesidir ve daha az saat, çıktı odaklı çalışma, şirketlere rekabet avantajı sağlamanın aracıdır.”

    İzlanda'da denemeler başarıyla sonuçlanmıştı

    İzlanda'da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti.

    Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile İngiltere'deki "Autonomy" adlı düşünce kuruluşlarının yayınladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin "üretkenliği ve refahı" artırdığını ortaya koymuştu.

    Denemeye katılan işçilerin refahının bir dizi göstergede önemli ölçüde iyileştiği, stres ve tükenmişliğin yanı sıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin hemen hemen pilot programa katılan tüm gruplarda önemli ölçüde iyileştiğini göstermişti.

    Öte yandan araştırmacılar, denemeye dahil edilen iş yerlerinin çoğunda üretkenlik ve hizmet sunumunun aynı kaldığını veya iyileştiğini gözlemlemişti.

    İngiltere'de de ana muhalefetteki İşçi Partisi dahil farklı partilerden 45 milletvekili, 2020'de hükümeti haftada 4 gün çalışma önerisini incelemek için bir komisyon kurmaya çağıran önergeye imza atmıştı.


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