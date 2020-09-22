İkinci koronavirüs dalgası ve buna bağlı yeni bir karantinadan endişe edenler, tuvalet kağıdı stoklamaya başladı.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, koronavirüs salgını kaynaklı artan vakalar karşısında yeniden ulusal karantinayı gündeme getirmesi, halkı paniğe sevk etti.

Geçtiğimiz günlerde marketlerdeki raflardan tuvalet kağıtları ve dondurulmuş gıdalar gibi ürünleri alan halk, bazı kesimlerde de şaşkınlığa neden oldu.

Sürekli açık olduklarını belirten marketler, yoğun talebe karşı 6 ay öncesine göre bu kez hazırlıklı olduklarını belirtti.

İngiltere'de halk, tuvalet kağıtlarına hücum etti FOTO GALERi

TUVALET KAĞITLARINA YOĞUN TALEP

Daily Mail'in aktardığına göre, ülkede ikinci koronavirüs dalgasına karşı halk, marketlere akın etmeyi sürdürüyor.

Görüntülerde, İngilizlerin marketler önünde uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Markete girenler, alabildikleri kadar tuvalet kağıdını evlerinde stokladı.

TOPLU SATIN ALMA KISITLANACAK

Başbakan Boris Johnson hükümeti, salgına karşı sıkı tedbirler konusunda adım attı. Bar, eğlence mekanları ve restoranların perşembe gününden itibaren en geç saat 22.00'de kapatılması kararlaştırıldı.

Tedbirlerin ardından, market raflarındaki makarna, pirinç ve konserve ürünlerinin boşaltıldığı da kaydedildi.

Marketler, yaşananlar karşısında toplu satın almayı kısıtlayacaklarını duyurdu. İngiltere'de karantina önlemlerinin başladığı mart ayında da benzer görüntüler yaşanmış, halk market raflarını boşaltmıştı.

"BAŞKALARINA SAYGILI OLUN"

Bazı kullanıcılar, marketlerdeki yoğunluğa "Yine olmaya başladı" diyerek tepki gösterdi.

İngiliz Perakendeciler Birliği Direktörü Andrew Opie, "Tüketicileri başkalarına karşı saygılı olmaya ve normalde olduğu gibi alışveriş yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Tedarik zincirlerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirten Opie, "Karantina durumunda gıda veya diğer malların mevcudiyetiyle ilgili sorun beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

"EVDEN ÇALIŞIN"

Öte yandan Devlet Bakanı Michael Gove, ülke basınına yaptığı açıklamada, "İş yerinizde çalışmak güvenliyse ve işiniz bunu gerektiriyorsa orada olmanız gerektiğini vurguluyoruz. Ancak evden çalışabiliyorsanız bunu yapmalısınız." tavsiyesinde bulundu.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs kaynaklı 398 bin 625 vakanını görüldüğü İngiltere'de, yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybetti.

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