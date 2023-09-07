İngiltere'de hapishaneden kaçan eski askeri yakalamak için kamuoyundan yardım istediler İngiltere Terörle Mücadele Birimi Şefi, dün halka acil çağrıda bulunarak eski asker olan terör şüphelisinin hapishaneden kaçtığını duyurdu.

DHA

Dünya genelinde terörle mücadele sürüyor.

Ülke huzurunu bozacak şahıslara karşı çalışmalar devam ederken İngiltere'de yeni bir gelişme yaşandı.

Terörle Mücadele Birimi Şefi Dominic Murphy, Daniel Khalife’nin hapishaneden kaçtığını açıkladı.

Eski bir asker olan Daniel Khalife, askeri bir üsse sahte bomba bırakmakla suçlandıktan sonra Londra'daki Wandsworth Hapishanesi’nde yargılanmayı bekliyordu.

"Kamuoyuna acilen çağrıda bulunuyorum"

Wandsworth'nin kaçtığını duyaran Murphy tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İngiltere’nin herhangi bir yerinde olabilecek kaçak Daniel Khalife'ı bulmamıza yardım etmeleri için kamuoyuna acilen çağrıda bulunuyorum.

Dün sabah saatlerinde kaçtı

Öte yandan Murphy, 21 yaşındaki şüphelinin Wandsworth Hapishanesi'nden dün sabah saatlerinde kaçtığını belirtip, vatandaşların Khalife’yi gördüğü yerde kendisiyle temas etmemesini vurguladı.

Yemek minibüsünün altında kaçtı

Yerel basın, Khalife’nin kendini yemek dağıtımı yapan bir minibüsün altına bağlayarak kaçtığını belirtti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)