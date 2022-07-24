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    İngiltere'de havayolu personeli krizinde son durum

    İngiltere'de havayolu personeli krizinde son durum

    Londra’daki Heathrow Havalimanı'nda personel eksikliği nedeniyle yaşanan yoğunlukta tağ gibi yığılan yolcu valizleri kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 16:26
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    Avrupa pandemiden sonra başgösteren havayolları personeli eksikliği sorunuyla boğuşuyor.

    Pandemide iptal edilen uçuşlardan sonda işten çıkartılan yüzbinlerce personelden sonra beklentiler doğrultusunda tüm Avrupa krize sürüklendi.

    Aşının yaygınlaşması, tedbirlerin kalkması ile birlikte insanlar yaz sezonunun gelmesiyle yollara düştü.

    Yetkililerin bilet satmayın uyarılarına kulak asmayan şirketler planlama yapmadan satış yaptı.

    Personel eksikliği krize neden oldu

    Yapılan satışlara oranla yeterli istihdam sağlayamayan ve özellikle yer hizmetlerinde adeta çuvallayan şirketler havaalanlarında tarihi görüntülere neden oldu.

    Kıta genelinde başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede yanı manzara söz konusu.

    İngiltere’nin başkenti Londra’daki en büyük havalimanı Heathrow’da da durum aynı.

    İngiltere'de havayolu personel krizinde son durum VİDEO

    Valiz yığınları, yolcu kuyrukları...

    Uçuşları için havaalanına gelen binlerce yolcu ve onlara ait valizlerin oluşturduğu büyük yığınlar kameralara yansıdı.

    Avrupa'ya hakim olan bu krizin ne kadar daha süreceği ise belirsizliğini korurken milyonlarca insanın mağcur olduğu olaylardan sonra alternatif arayışları da diğer ulaşım araçlarında dengesiz yığılmalara neden oluyor.

    Bu kapsamda kıta genelinde eşine az rastlanır bir kaos hakim durumda.

    Avrupa’daki havalimanlarında kriz büyüyorİngiltere de havayolu personeli krizinde son durum #1

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