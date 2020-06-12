İngiltere'de heykellere saldırılar sürüyor

ABD ve Avrupa'ya yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler kapsamında, İngiltere'de köle tüccarlarının heykellerinin yıkılmasıyla başlayan süreçte Winston Churchill'in heykeli koruma altına alındı.

ABD'de beyaz bir polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler, tüm ABD ve Avrupa'ya yaıldı.

İngiltere'de gösteriler sırasında protestocular, İngiliz köle tüccarları ve ırkçı dünya görüşleriyle bilinen tarihi isimlerin heykellerini yıkmaya başladı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Bu süreçte, İngiltere tarihinde önemli bir yere sahip olan Winston Churchill'in de heykeline saldırılar gerçekleştirildi.

Ülkenin 1940-1945 ve 1951-1955 yıllarında iki dönem başbakanlığını yapan Churchill'in heykelinin üzerine pazar günü yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerde "O bir ırkçıydı" yazıldı.

Tedbirler kapsamında başbakanlık önündeki şehitler anıtı ile Trafalgar Meydanı'nda bulunan Kral 2. James ve ABD'nin kurucusu George Washington'a ait heykeller de plakalarla çevrelendi.

Saldırıların ardından Winston Churchill'in heykeli metal plakalarla koruma altına alındı.







JOHNSON OLAYI UTANC VERİCİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Bu saldırılar ve heykel tahribatı, kimi kesimlerce hoş karşılanmadı. Olaya tepki gösterenlerden biri de İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda “Churchill’in Parlamento Meydanı'ndaki heykeli onun bu ülkeyi ve bütün Avrupa’yı ırkçı ve faşist bir tiranlıktan koruma başarısının hatırlatıcısıdır.” değerlendirmesini yaptı.

“Bu milli anıtın bugün göstericilerin saldırısı riski altında olması saçma ve utanç vericidir.” ifadesini kullanan Johnson, Churchill’in bugünkü nesillere kabul edilmez gelecek görüşleri olmakla birlikte bir anıtı hak eden bir kahraman olduğunu vurguladı.

"TARİHİMİZİ SANSÜRLEYEMEYİZ"

Heykellerin bütün hatalarıyla İngiltere tarihinin parçası olduğunu belirten Johnson, “Onları yıkmak tarihimiz hakkında yalan söylemek ve gelecek nesillerin eğitimini fakirleştirmek olur. Tarihimizi yeniden düzenleyemeyiz veya sansürleyemeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de devam eden ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili olarak da Johnson, bunların şiddete niyetli aşırı unsurların kontrolüne geçtiğini belirterek, “Polise yönelik saldırılar ile geçen hafta boyunca şahit olduğumuz ayrımsız şiddet eylemleri hoş görülemez ve iğrenç.” görüşünü dile getirdi.

Brexit Partisi lideri Nigel Farage da Twitter’dan yayımladığı mesajda Churchill heykelinin metal panolarla çevrilmesinin “güruha teslim olmak” anlamına geldiğini savundu.