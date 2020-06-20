İngiltere'de HS2 demiryolu projesi protesto edildi

Eylemciler, koronavirüs salgını nedeniyle paranın hızlı tren inşasına harcanmaması gerektiğini savunurken, proje yetkilileri suçlamaları reddediyor.

İngiltere'de ilk etabının 2028 ile 2031 yılları arasında tamamlanması planlanan HS2 hızlı tren projesi, çevrecilerin tepkisini çekti.

Bir grup protestocu, demiryolu hattının geçeceği yaklaşık 200 km'lik yolu yürüme kararı aldı.

"Yok Oluş İsyanı" ve "HS2'yi Durdur" grubundan yaklaşık 100 gösterici, eylemlerine Birmingham'daki Curzon Street İstasyonu'nda başladı.

"KIRSAL KESİM YOK OLACAK, PROJE ÜLKEYE YÜK"

Projenin, kırsal kesimi yok edeceği ve derin ekonomik kriz zamanında ülkeye büyük bir mali yük yaratacağı savunuluyor. Proje yetkilileri ise suçlamaların çoğunun yanlış olduğunu söylüyor.

Matthew Bishop adlı eylemci, "Sağlık hizmetimiz, ekonomik toparlanmamız ve yerel ulaşım ağlarımız için acilen fona ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda hükümet HS2'ye devam etti." dedi.

HS2'NİN MALİYETİ 106 MİLYAR STERLİNE YÜKSELDİ

Londra, Birmingham, Manchester ve Leeds gibi ülkenin önde gelen şehirlerini kuzey-güney hattında birleştirmeyi amaçlayan hızlı tren projesi HS2'nin 56 milyar sterlin olarak planlanan maliyetinin, son tahminlere göre 106 milyar sterline yükseldiği kaydedildi.

"PARAYI HIZLI TRENE DEĞİL, EKONOMİK İYİLEŞMEYE HARCAYIN" ÇAĞRISI

Söz konusu grup, paranın hızlı tren projesine aktarılması yerine koronavirüs salgınının ardından ülkenin ekonomik toparlanması için kullanılmasını talep ediyor.

HS2 sözcüsü, projenin iş ve sözleşme fırsatları sayesinde İngiltere'nin ekonomik toparlanmasına yardımcı olması için şimdiden önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

BİR SAATTE 15 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Projede, trenlerin saatte 402 kilometre hıza kadar ulaşması, bir saatte kuzey-güney hattında 15 bin yolcuyu taşıması planlanıyor.