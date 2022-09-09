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- İngiltere’de hükümdar eşlerinin unvanı: Konsort
İngiltere’de hükümdar eşlerinin unvanı: Konsort
- 09.09.2022 - 16:44
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, yaşamını yitirdi.
İngiltere kraliyet geleneğine göre, kraliyet ailesi üyeleriyle evlenen kişiler tahtı devralamayacakları için Konsort Kraliçe (tahta oturan kralın eşi) veya Konsort Prens (tahta oturan kraliçenin kocası) unvanlarına sahip olur.
Konsort Kraliçe’nin ülke yönetimi gibi egemen bir gücü bulunmamaktadır.
Son Konsort Kraliçe, 2'nci Elizabeth’in annesiydi
Son Konsort Kraliçe, Kral George’un ölümüyle tahta çıkan Kraliçe 2'nci Elizabeth’in annesiydi.
Kraliçe ile Konsort Kraliçe arasındaki fark nedir
Kraliçe ile Konsort Kraliçe arasındaki fark, birinin veraset yoluyla tahta çıkması diğerinin ise evlilik yoluyla hükümdarın eşi olmasıdır.
Kraliçe 2'nci Elizabeth, 5 Şubat 2022 tarihinde kaleme aldığı açıklamasında Charles’ın eşi Camilla’nın Konsort Kraliçe olmasını arzu ettiğini belirtmişti.
Yeni Konsort Kraliçe: Charles’ın eşi Camilla
Kraliçe 2'nci Elizabeth’in ölümüyle tahta çıkan Kral 3'üncü Charles’ın eşi Camilla’ya ‘Konsort Kraliçe’ unvanı verildi.
Konsort unvanı İngiltere hükümdarının eşine verilen bir unvandır
Kraliçe 2'nci Elizabeth’in kocası Prens Philip, eşi tahta çıkmasına rağmen ‘Kral’ unvanı yerine Konsort Prens ilan edilmişti.
Konsort Prens unvanı alan yakın geçmişten bir diğer kişi ise 1857'de Kraliçe Victoria'nın eşi Prens Albert idi.
Genel kullanımda Konsort unvanı telaffuz edilmese de resmi olarak İngiltere hükümdarının eşine verilen bir unvandır.