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    İngiltere’de hükümdar eşlerinin unvanı: Konsort

    Kraliçe 2'nci Elizabeth’in ölümüyle tahta çıkan Kral 3'üncü Charles’ın eşi Camilla’ya, Şubat’ta Kraliçe tarafından açıklanan ‘Konsort Kraliçe’ unvanı verildi.
    • 09.09.2022 - 16:44
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    İngiltere’de hükümdar eşlerinin unvanı: Konsort

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, yaşamını yitirdi.

    İngiltere kraliyet geleneğine göre, kraliyet ailesi üyeleriyle evlenen kişiler tahtı devralamayacakları için Konsort Kraliçe (tahta oturan kralın eşi) veya Konsort Prens (tahta oturan kraliçenin kocası) unvanlarına sahip olur.

    Konsort Kraliçe’nin ülke yönetimi gibi egemen bir gücü bulunmamaktadır.

    Son Konsort Kraliçe, 2'nci Elizabeth’in annesiydi

    Son Konsort Kraliçe, Kral George’un ölümüyle tahta çıkan Kraliçe 2'nci Elizabeth’in annesiydi.

    Kraliçe ile Konsort Kraliçe arasındaki fark nedir

    Kraliçe ile Konsort Kraliçe arasındaki fark, birinin veraset yoluyla tahta çıkması diğerinin ise evlilik yoluyla hükümdarın eşi olmasıdır.

    Kraliçe 2'nci Elizabeth, 5 Şubat 2022 tarihinde kaleme aldığı açıklamasında Charles’ın eşi Camilla’nın Konsort Kraliçe olmasını arzu ettiğini belirtmişti.

    Yeni Konsort Kraliçe: Charles’ın eşi Camilla

    Kraliçe 2'nci Elizabeth’in ölümüyle tahta çıkan Kral 3'üncü Charles’ın eşi Camilla’ya ‘Konsort Kraliçe’ unvanı verildi.

    İngiltere’de hükümdar eşlerinin unvanı: Konsort #1

    Konsort unvanı İngiltere hükümdarının eşine verilen bir unvandır

    Kraliçe 2'nci Elizabeth’in kocası Prens Philip, eşi tahta çıkmasına rağmen ‘Kral’ unvanı yerine Konsort Prens ilan edilmişti.

    Konsort Prens unvanı alan yakın geçmişten bir diğer kişi ise 1857'de Kraliçe Victoria'nın eşi Prens Albert idi.

    Genel kullanımda Konsort unvanı telaffuz edilmese de resmi olarak İngiltere hükümdarının eşine verilen bir unvandır.

    İngiltere’de hükümdar eşlerinin unvanı: Konsort #2


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