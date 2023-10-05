İngiltere'de iklim aktivistlerinin hedefi tiyatro oldu! Kendilerini sahneye zincirlediler İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, Sefiller müzikalinde sahneye çıkarak pankart açtı. Seyirciler tepki gösterirken polis ekipleri 5 eylemciyi gözaltına aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Toplumun dikkatini çekmek ve insanlığı uyandırmak için başvurulan eylemler birçok formda ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda iklim aktivistleri sık sık sanat eserlerini hedef alıyor.

Son zamanlarda dünyanın önde gelen sanat eserlerine saldıran iklim aktivistlerinin bu eylemleri tartışmaların odağında yer alıyor.

Tiyatro sahnesine kendilerini zincirlediler

Bu kez ise görüntülerin adresi İngiltere. Hedef ise Londra'daki Sefiller müzikali oldu.

Çevreci grup Just Stop Oil, müzikali yarıda kesip sahneye çıkarak pankart açtı.

Dört eylemci kendilerini sahneye zincirlerken, seyircilerin bir kısmı eylemcilere tepki gösterdi.

5 gözaltı

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, alınan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekibinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Tiyatro yönetiminden yapılan açıklamada, eylem nedeniyle gösterinin durdurulduğu ve salonun boşaltıldığı ifade edilerek, biletlerin ücretinin iade edileceği kaydedildi.

Temmuz ayında da benzer protesto düzenlediler

Halka açık etkinliklerde gösteriler düzenleyen Just Stop Oil protestocuları, son olarak temmuz ayında İngiltere’de düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon’ı hedef almış, konfeti ve yapboz parçaları ile eylem gerçekleştirmişti.

İki gösterici polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)