İngiltere'de İsrail karşıtı eylem: Savaş uçağı parçası üreten fabrikada çalışmalar durdu

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma uluslararası kamuoyundan tepki gelmeye devam ediyor.

İngiltere'de de Filistin destekçileri, İsrail karşıtı protestolarını sürdürüyor.

Filistin'e destek eylemlerine ilişkin basın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları yapan The Aftershock, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan eyleme ilişkin görüntüler yayımladı.

EYLEMCİLER FABRİKADA ÜRETİMİ DURDURDU

Görüntülerde kendilerine "Adalet için Filistinli Şehitler" adını veren grup üyelerinin, sabah saatlerinde Wolverhampton kentindeki Moog fabrikası kapılarını araçla kırarak içeri girdiği ve fabrikanın çatısına tırmandığı anlar yer aldı.

Fabrika çatısına çıkan ve üretim bandına girmek için çatıda delik açan eylemciler, fabrikada üretimi durdurdu.

İSRAİL'E ASKERİ SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ YAPIYOR

Eylemcilerin İsrail'in Gazze saldırılarında öldürdüğü gazeteci Hüsam Şabat, akademisyen Rıfat el-Arir, doktor Adnan el-Berş ve Raghad Al-Jabri adlı çocuğun fotoğraflarının basılı olduğu tişörtler giydiği de görüntülere yansıdı.

The Aftershock, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’li Moog fabrikasının İsrailli pilotların F-16 ve F-35 savaş uçaklarındaki eğitiminde kullanılan askeri parçaları ürettiği ve üretimin İsrailli savunma şirketi Elbit Systems için yapıldığı belirtildi.

FABRİKA, İSRAİL'E 10 KERE ASKERİ SEVKİYAT YAPTI

Açıklamada, fabrikanın Aralık 2024'ten bu yana İsrail'e 10 kere sevkiyat yaptığı vurgulandı.

Eylemcilerden ikisi ise paylaştıkları görüntüde, halktan, fabrika önünde toplanarak kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu.

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemler yapan Palestine Action grubu, temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmişti.