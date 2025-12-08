Tony Blair'in, Trump’ın Gazze planından çıkarıldığı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Financial Times’ın (FT) haberine göre, sürece yakın kaynaklar bazı Arap ve Müslüman ülkelerin, Trump’ın “çok iyi bir adam” olarak tanımladığı Blair’in Gazze yönetimini üstlenmesi planlanan Barış Kurulunda yer almasına karşı çıktığını aktardı.

Bu itirazların ardından Blair’in kuruldan çıkarıldığı iddia edildi.

Haberde, kurulda yer alacağı bilinen tek ismin Blair olduğu ancak Trump’ın ısrarına rağmen, eski İngiltere Başbakanı’nın Orta Doğu’daki olumsuz imajı nedeniyle bölge ülkelerince uygun görülmediği belirtildi.

Blair’e yönelik tepkinin en önemli gerekçeleri arasında, ABD’nin 2003 Irak işgaline verdiği destek ve bu durumun Filistinlilerin Gazze yönetiminden daha da uzaklaşmasına yol açacağı endişesi gösterildi.

"AMERİKALILAR VE İSRAİLLİLER ONU SEVİYOR"

Blair’in başbakanlıktan ayrıldığı 2007’den sonra ABD, AB, Rusya ve Birleşmiş Milletler’in Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapmasının ardından bölgedeki rolü devam etmişti.

FT’ye konuşan Blair’e yakın bazı isimler de iddiaları doğrulayarak, İngiliz siyasetçinin Gazze’de farklı bir pozisyonda görevlendirilebileceğini ifade etti.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, “Başka bir konuda, başka bir görevi olması çok muhtemel. Amerikalılar ve İsrailliler onu seviyor.” dedi.

BAŞKA BİR GÖREV VERİLEBİLİR

Bir başka kaynak ise Blair’in, Trump’ın damadı Jared Kushner, danışmanı Steve Witkoff, bazı Arap ve batılı yetkililerle birlikte, Barış Kurulu ile Filistinliler arasında koordinasyonu sağlayacak İcra Komitesinde görev alabileceğini öne sürdü.

Komitenin başına, eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi ve eski Bulgaristan Savunma Bakanı Nickolay Mladenov’un geçmesinin planlandığı kaydedildi.

Mladenov’un, başlangıçta Blair için düşünülen Gazze’deki geçiş sürecini fiilen yönetecek isim olacağı iddia edildi.