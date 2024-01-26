İngiltere'de kahveye viagra atarak iş arkadaşlarını zehirlemeye çalıştı İngiltere'de bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan 62 yaşındaki Karen Beale, iş arkadaşlarının kahvesine viagra attığı gerekçesiyle tutuklandı. Hakim karşısına çıkan yaşlı kadın, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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İngiltere'de meydana gelen bir olay görenleri şaşkına çevirdi.

Dover kentindeki bir firmada çalışan 62 yaşındaki temizlik görevlisi Karen Beale isimli şahsın, iki iş arkadaşını zehirlemek amacıyla kahvenin içine viagra attığı ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkması ise ofis çalışanlarının, hazır granüllerden yapılan kahvenin tadında bir gariplik hissetmesiyle başladı.

İş arkadaşlarının kahvesine viagra attı: Çalışanlar ortaya çıkardı

Çalışanlar daha sonra kahvenin içinde mavi ve beyaz parçacıkların yüzdüğünü fark etti ve durumu polise bildirdi.

Ekiplerin ofise gelmesiyle kamera görüntüleri incelendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Beale'nin hazır kahve granüllerinin olduğu kavanoza gizlice bir şeyler koyduğu ve daha sonrasında kavanozu homojen bir hale gelmesi için iyice salladığı görüldü.

Kamera kayıtları ortaya çıktı

Aynı zamanda güvenlik kamerası kayıtlarında Beale'in, kahve kavanozunu mavi lateks bir eldivenle tuttuğu ve parmak izlerinin kalmaması için özellikle üzerindeki elbiseye sildiği fark edildi.

Yaşananlar sonrası Beala, iş arkadaşlarını zehirlemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı.

62 yaşındaki kadın hakim karşısına çıkartılırken hakkındaki suçlamaları reddetti.

Öte yandan olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.