İngiltere'de keçileri canlandıran çıplak kadın çığlık çığlığa protesto yaptı Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Derneği tarafından gerçekleştirilen protestoda keçileri canlandıran kadın çığlık çığlığa kaldı.

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ensonhaber.com

Hayvanlara etik muamele yapılan için protestolarda farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

Son olarak İngiliz Mode Konseyi'nin Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) Derneği tarafından gerçekleştirilen protesto hayrete düşürdü.

Kaşmirin keçilerden nasıl elde edildiğine dikkat çekmek amacıyla Londra Moda Haftası sırasında İngiliz Moda Konseyi'nin NEWGEN Gösteri Alanı önünde bir protesto düzenlendi.

Boynuz takarak uzanan bir kadının vücuduna yapıştırılan tüylerin çıkartıldığı anlar kayıt altına alındı.

Bu sırada çığlık sesleri çıkartan kadın, sosyal medyada paylaşıldı.

"Acı içinde çığlık atıyorlardı"

Yapılan paylaşımda, "Bu acının sesi. Tüyleri yolunurken tamamen bağlıydılar ve acı içinde çığlık atıyorlardı. Kaşmir keçiler için işkencedir." ifadelerine yer verildi.

Protesto cinsellikle ilişkilendirildi

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği protesto görüntüleri kısa sürede milyonlara ulaştı.

Öte yandan sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise protesto görüntülerini cinsellikle ilişkilendirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu bir cinsellik meselesi değil mi?" yorumunu ekledi.