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    İngiltere’de kedi hızlı trenin üzerinden iki buçuk saatte kurtarıldı

    Londra’da kedi, hızlı trenin üzerine çıktı. Yetkiler kediyi iki buçuk saat uğraştıktan sonra indirebildi.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 12:23
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    İngiltere’de kedi hızlı trenin üzerinden iki buçuk saatte kurtarıldı

    Londrada Euston İstasyonu’nda Manchester’a hareket eden trenin üzerine kedi çıktı.

    Hızlı treninin üzerinde geçen yüksek gerilim hatları, çevredekilerin kedi için endişelenmesine neden oldu.

    Yetkililer, kediyi çarpılmaktan kurtarmak için seferber oldu.

    İKİ BUÇUK SAAT SÜRDÜ

    Kediyi kurtarma çalışmaları iki buçuk saat sürdü.

    İngiltere’de kedi hızlı trenin üzerinden iki buçuk saatte kurtarıldı #1

    ÇÖP KUTUSU İLE KURTARILDI

    Kedi bir çöp kutusu yardımı ile trenden indirildi.

    Yetkililer trenin 25 bin voltluk elektrik hatları ile beslendiğini bu durumun da kedi için büyük tehlike olduğunu ifade etti.

    SEFERLER AKSADI

    Kurtarma çalışmaları boyunca seferler aksadı.

    Trenin içinde bekleyen yolcular başka bir trene aktarıldı.

    Euston Ağ Tren İstasyonu Yöneticisi Joe Hendry, "Neyse ki bu kediyi merak öldürmedi ve dokuz canından birini kullanmaktan kaçındığı için mutluyuz." dedi.

    İngiltere’de kedi hızlı trenin üzerinden iki buçuk saatte kurtarıldı #2

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