İngiltere'de kendisine yardım eden kadına tecavüz edip öldürdü

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İngiltere'de yaşanan korkunç bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu.

Ülkede Brian Whitelock isimli adam 2001 yılında Nicholas Morgan'ı öldürüp cesedini ateşe vermiş, ardından kendi kardeşi Glenn'i bir yangında öldürmüştü.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TAHLİYE OLDU

2022 yılında tahliye olan Whitelock, küçük bir köyde yaşamaya başladı.

Whitelock burada 71 yaşındaki emekli at eğitmeni Wendy Buckney tarafından hayata tutunması için yardım almaya başladı.

KENDİSİNE YARDIM EDEN YAŞLI KADINA TECAVÜZ ETTİ: ONU DA ÖLDÜRDÜ

Ancak Whitelock tahliye olduğu yılın ağustos ayında, Wendy'ye tecavüz edip evinde acımasız bir şekilde öldürdü.

Sky News'in aktardığına göre mahkemeye göre, bıçak, masa ayağı ve ahşap raf kullanarak Wendy'ye sayısız darbe indirildi.

"BANA ÇOK İYİ DAVRANDI"

Whitelock, komşularına cinayeti itiraf ederek, "Wendy'yi öldürdüm. Nedenini bilmiyorum, o bana çok iyi davrandı" dedi.

Polis geldiğinde ise, "Onu işkenceyle öldürdüm, gerçekten de öyle yaptım. Bana durmam için yalvarıyordu" şeklinde açıklamalarda bulundu.