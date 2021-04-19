İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla mekanlar doldu

İngiltere'de hükümetin koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından normalleşen halk, mekanlara akın etti.

İngiltere'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin kaldırılmasının ardından restoran, bar, kafeler, kuaför dükkanları, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden hizmet vermeye başladı.

İNGİLTERE NORMALE DÖNDÜ

Kısıtlamaların kaldırıldığı ülkede, halk mekanlara akın etti. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, İngiltere'nin normalleştiği görülüyor.

İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla insanlar mekanlara akın etti VİDEO

EYLÜL AYINDAN BU YANA GÖRÜLEN EN DÜŞÜK ÖLÜ SAYISI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Eylül ayından bu yana görülen en düşük ölü sayısı olarak kaydedildi.

AŞILAMA DEVAM EDİYOR, 10 MİLYON KİŞİYE İKİNCİ DOZU YAPILDI

İngiltere’de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 32 milyon 932 bin 448’e ulaştı, bunlardan 10 milyon 152 bin 39'una aşının ikinci dozu yapıldı.