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- İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla mekanlar doldu
İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla mekanlar doldu
- AA & Ensonhaber
- 19.04.2021 - 21:16
İngiltere'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin kaldırılmasının ardından restoran, bar, kafeler, kuaför dükkanları, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden hizmet vermeye başladı.
İNGİLTERE NORMALE DÖNDÜ
Kısıtlamaların kaldırıldığı ülkede, halk mekanlara akın etti. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, İngiltere'nin normalleştiği görülüyor.
İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla insanlar mekanlara akın etti VİDEO
EYLÜL AYINDAN BU YANA GÖRÜLEN EN DÜŞÜK ÖLÜ SAYISI
Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Eylül ayından bu yana görülen en düşük ölü sayısı olarak kaydedildi.
AŞILAMA DEVAM EDİYOR, 10 MİLYON KİŞİYE İKİNCİ DOZU YAPILDI
İngiltere’de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 32 milyon 932 bin 448’e ulaştı, bunlardan 10 milyon 152 bin 39'una aşının ikinci dozu yapıldı.