Sosyal medyayı karıştıran görüntü sonrası kullanıcılar, maske kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Koronavirüs vakalarının arttığı bir dönemde İngiltere'de panikleten bir an yaşandı.

Manchester'da çekildiği belirtilen görüntüde, bir adamın ağzından, karşısındaki kişiyle konuştuğu sırada tükürük çıktı.

Yaşananları "Duş aldırıyor" şeklinde yorumlayan başka bir masada oturanlar, o anları kayıt altına aldı.

TÜKÜREN ADAM "KORONAVİRÜS" İLAN EDİLDİ

Sosyal medyada "Bu koronavirüs" notuyla paylaşılan görüntü, yaklaşık 3 milyon kez görüntülendi.

Kullanıcılar, "Maskelerin işe yaramadığını iddia edenler, bu videoyu görmeli." diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.

EĞLENCE MEKANLARINA SAAT KISITLAMASI

Bu arada İngiliz hükümeti; bar, eğlence mekanları ve restoranların perşembe gününden itibaren en geç saat 22.00'de kapatılacağını duyurdu.

İngiltere'de konuşurken tükürük saçan adam ViDEO