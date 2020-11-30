İngiltere'de, koronavirüs aşısına ikna için ünlülere başvurulacak

Aşı karşıtlığının arttığı İngiltere'de yetkililer, tanınan isimlerle "sorunun" üstesinden gelmek istiyor.

İngiltere, son dönemde koronavirüs aşısı ve karantina karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Ülkede oluşan manzaraya karşı çözüm arayan Londra yönetimi, çareyi yüksek takipçili ünlülerde buldu.

AŞI İÇİN ÜNLÜ İSİMLERLE İKNA EDECEKLER

Guardian'ın haberine göre, İngiliz bakanlar ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri, koronavirüs aşısı karşıtlığını aşmak için ünlüler ve internet fenomenlerinin olduğu bir liste hazırladı.

"HALK ARASINDA GÜVEN OLUŞTURACAKLAR"

Ünlü "yüzlerin" aşı olmak için verdikleri tavsiyelerin halk arasında güven oluşturacağına inanılıyor.

Haberde, sağlık yetkililerinin özellikle aşıyla ilgili henüz kararsız olanların sayısı ve NHS görevlilerinin aşı şüpheciliğinden endişelendiği belirtildi.

"SEVİLEN YÜZLER ARANIYOR"

Yüksek takipçili planla ilgili bir kaynağın, "Aşı için büyük bir ulusal kampanya olacak. NHS, bilinen ve sevilen ünlü insanlar arıyor. Bu kişiler, pandemi sırasında çok duyarlı ve mantıklı işler yapmış ünlüler olabilir." dediği aktarıldı.

Politikacılar plana dahil edilmezken, NHS iletişim uzmanlarının, futbolcu Marcus Rashford ve Kraliyet Ailesi üyelerine bu konuda başvurulabileceğini söylediği bildirildi.

İNGİLTERE'NİN AŞI SİPARİŞLERİ

İngiltere'nin koronavirüs aşısıyla ilgili ön sipariş listesinde Moderna'dan 7 milyon doz, Pfizer ve BioNTech ortaklığından 40 milyon doz, AstraZeneca ve Oxford ortaklığından ise 100 milyon doz aşı bulunuyor.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 617 bin 327 vakanın görüldüğü İngiltere'de 58 bin 245 kişi hayatını kaybetti. Ülke, vaka sayısı bakımından yedinci sırada bulunuyor.

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