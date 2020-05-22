İngiltere'de koronavirüs bağışıklık sertifikası verilecek

Sertifika uygulamasıyla, öncelikle bağışıklığı olanlar iş başı yapabilecek.

Londra yönetimi, koronavirüs sonrası döneme hazırlanıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs ile ilgili ülkede yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hancock, testlerle koronavirüse karşı pozitif antikorlara sahip oldukları teyit edilmiş kişilere verilecek sertifika sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

SERTİFİKA SİSTEMİ

Sağlık Bakanı Hancock, 10 milyon kişiye antikor testi yapılması için gerekli sözleşmelerin imzalandığını ve bu testler sonucunda pozitif antikorları olan kişilere verilecek sertifika sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

BAĞIŞIKLIĞI OLANLAR İŞ BAŞI YAPACAK

Hancock, daha önce koronavirüs testi, takibi ve belirtileri izleyecek bir uygulama üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.



Sertifika sistemiyle, öncelikli olarak bağışıklığı olan kişilerin iş başı yapması hedefleniyor.

İngiliz bakan, "Pozitif antikor testinin etkisini bilmek ve pozitif antikorlara sahip kişilere güvenli bir şekilde yapabileceklerine dair güvence sağlamak için sertifikasyon sistemi geliştiriyoruz." dedi.

Matt Hancock, koronavirüse karşı pozitif antikorlara sahip kişilerin bağışıklıkları olup olmadıklarını henüz bilmediklerini sözlerine ekledi.

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

250 bini aşkın vakanın görüldüğü ülkede 36 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.