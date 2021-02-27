İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 290 kişi daha yaşamını yitirdi

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüse bağlı 290 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 122 bin 705'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 240 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 122 bin 705'e yükseldiği belirtildi.

SON 24 SAATTE 7 BİN 434 YENİ VAKA

Ülkede son 24 saat içinde 7 bin 434 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 170 bin 519'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 19,6 milyon insanın Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.