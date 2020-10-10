İngiltere’de koronavirüs vaka sayısı günlük 10 binin üzerine çıkarken, koronavirüs tedbirlerine uymayan bir grup başkent Londra'da parti yaparken görüntülendi.

İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı 10 binin üzerine çıktı.

İngiltere'de İş Dünyası'ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, ülkedeki vakaların yaklaşık üçte birinin bar ve restoran kaynaklı olduğunu söyledi.

İngiltere'de koronavirüse rağmen sokak partisi VİDEO

MEYDANDA PARTİ

Başkent Londra’da bulunan Leicester Meydanı'nda ise dün akşam toplanan kalabalık, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, parti yaptı.

O anlar drone'la görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ise tepkilere neden oldu.

GÜNLÜK VAKA SAYILARI 10 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkede 5 Ekim’de günlük vaka sayısı 12 bin 594, 6 Ekim’de 14 bin 542, 7 Ekim’de 14 bin 162, 8 Ekim’de 17 bin 540 ve 9 Ekim’de 13 bin 864 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı.