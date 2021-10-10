İngiltere'de koronavirüsten bu yana ilk maraton yapıldı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 2 yıldır iptal edilen maratonlardan en büyük ikisi ilk kez yeniden gerçekleşti.

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle İngiltere'de hayat normalleşiyor.

2 yıldır aksayan maratonlar, bu yıl yeniden düzenlenmeye başladı. Hem başkent Londra'da hem de ülkenin en büyük ikinci kenti Manchester'da on binlerce kişi birer hafta arayla ülkenin en büyük iki maratonuna katıldı.

İLK KEZ YARI MARATONU İLE AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz hafta sonu Londra maratonunun ardından, bugün gerçekleşen Manchester maratonu ilk kez yarı maraton ile aynı anda gerçekleşti.

YAKLAŞIK 2 SAAT KOŞTULAR

Hem Londra'da hem de Manchester'da koşucular 42 kilometre (26.2 mil) koşarak maratonu tamamladı. İlk olarak sabah 09.35'te başlayan maratonda başlangıç anı 9 kez belirli aralıklarla tekrarladı. En son 11.30'da gerçekleşen başlangıçta maratonu tamamlamak isteyen koşucular yaklaşık 2 saat koştu.

BİTİŞ NOKTASINDA MADALYALARINI ALDILAR

Maraton önce tekerlekli sandalye koşusu ile başlatıldı. Maratonu tamamlayan koşucular bitiş noktasında madalya ile ödüllendirildi.

MARATON ŞEHİRDE BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDI

İngiltere'de en büyük ikinci, dünyada ise en büyük dördüncü maraton olarak bilinen Manchester Maratonu'nda, Britanya Kalp Vakfı (BHF), Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları ve Ulusal Sağlık Servisine (NHS) yardım sağlayan The Christie gibi hayır kurumlarına bağış toplandı.

Old Trafford yakınlarından başlayan Manchester maratonu şehirde büyük coşkuyla karşılandı. Seyirciler alkış ve tezahüratlar eşliğinde koşucuları desteklerken, birçok yol da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri maraton boyunca güvenlik önlemleri aldı.