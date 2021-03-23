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    İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı

    Ülkenin çeşitli kurum ve kuruluşlarında, salgın nedeniyle yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
    • AA
    • 23.03.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:43
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    İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

    Parlamento, bazı hastaneler, kiliseler ile yerel yönetim binalarında yapılan saygı duruşunda, salgında hayatını kaybeden 149 bin 117 kişi anıldı.

    KRALİÇE VE BAŞBAKAN'DAN MESAJ

    Kraliçe 2'nci Elizabeth, yayınladığı mesajında, birçok kişi ve aile tarafından hissedilmeye devam eden kayıpları andıklarını belirtti.

    Başbakan Boris Johnson da ilk "evde kalın" mesajının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Son 12 ayın hepimiz üzerindeki zararı büyük oldu, sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimi sunarım." dedi.

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    AVRUPA'DA EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE

    Öte yandan halktan, hayatını kaybedenler için yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) evlerinin önlerinde telefonlar ve mumlarla "anma fenerleri" oluşturmaları istendi.

    Yıl dönümü kapsamında London Eye, Tate Britain, Blackpool Kulesi, İskoçya Parlamentosu, Belfast Belediye Binası gibi önemli yerler, sarı renkle ışıklandırılacak.

    İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının görüldüğü ülke durumunda yer alıyor.

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