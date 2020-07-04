Başkent Londra'da düzenlenen törende birçok vatandaş virüsten dolayı hayatını kaybedenleri andı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle binlerce insan hayatını kaybetti. İngiltere'de de 44 bin 131 kişi hayatını kaybetti.

TÖREN DÜZENLENDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları ve bir grup gösterici, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

İngiltere'de koronavirüsten ölenler için tören düzenlendi VİDEO