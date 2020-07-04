Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    İngiltere'de koronavirüsten ölenler için tören düzenlendi

    Başkent Londra'da düzenlenen törende birçok vatandaş virüsten dolayı hayatını kaybedenleri andı.
    • AA
    • 04.07.2020 - 05:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Görüş Bildir